Spacciatore catturato in centro: dall'affittacamere al carcere nel giro di poche ore

La polizia di Foligno ha arrestato un cittadino tunisino per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti lo hanno sorpreso in centro storico e fermato per un controllo. In tasca cocaina e hashish, più le chiavi della stanza in un affittacamere poco distante.

I poliziotti hanno perquisito la struttura e trovato 120 grammi di hashish e circa 35 grammi di cocaina nascosti nella camera dell'uomo. Così sono scattate le manette e su disposizione del pubblico ministero della Procura di Spoleto è stato rinchiuso in carcere. L'uomo è stato anche denunciato per sostituzione di persona: per prenotare la stanza ha usato il documento di un altro.