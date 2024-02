Nasconde 3mila dosi di hashish tra Castiglione del Lago e Cortona: condannato

È stato particolarmente “astuto” nella sua attività di spaccio e poi ha tentato di scaricare tutte le colpe su un presunto fornitor, ma non è ha potuto (o non ha voluto) aiutare le forze dell’ordine a catturarle. Per questo anche per la Cassazione la condanna inflitta è corretta.

L’imputato, un perugino di 55 anni, è stato condannato in via definitiva alla pena di 1 anno di reclusione e ottomila euro di multa per il reato di possesso ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di droga. Spaccio effettuato nella zona tra Castiglione del Lago e Cortona, con i reati passati alla competenza del Tribunale di Arezzo (con condanna in primo grado e appello).

Secondo la Cassazione, che ha rigettato il ricorso, “la pena inflitta appare equa e prossima al minimo edittale nonostante gli elevati quantitativi di stupefacente trattati”.

L’imputato è stato fermato, infatti, con 600 grammi di hashish, pari a 3.622 dosi, occultato in diverse località tra l’Aretino e il comprensorio del Trasimeno. Secondo i giudici l'imputato avrebbe “agevolato l'attività di un grosso fornitore di droghe di varia natura ed ha agito con astuzia, avendo egli suddiviso le sostanze ricevute, occultandole in luoghi diversi e distanti tra loro per renderne più sicura la custodia”.

Quanto alla collaborazione con gli investigatori, dopo l’arresto, non è stata così fondamentale, visto che non ha “consentito di individuare il fornitore e, a causa della sua tardività” e non ha “permesso di recuperare tutte le sostanze cedute”.

Alla inammissibilità del ricorso, infine, segue anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.