Droga a 2 euro per fidelizzare i clienti, in due sotto processo per lo spaccio a Fontivegge

Spinelli a 2 euro per fidelizzare i clienti e dosi spacciate di continuo. È quanto emerge da un’operazione della Polizia locale che ha portato davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia due gambiani di 38 e 25 anni, difesi dagli avvocati Paola Jole Spinelli ed Emiliano Botta.

I due imputati sono accusati di avere “in concorso tra loro, ceduto a diversi soggetti un quantitativo di sostanza stupefacente tipo hashish pari ad una dose per consumo personale in cambio di denaro, operando d’intesa nella varie fasi della custodia della sostanza, contatto con il cliente, confezionamento e consegna delle dosi e ricezione del denaro”:

I due imputati sono stati visti spacciare a Fontivegge il 7 febbraio del 2022 con un dose venduta, l’8 marzo tra le 15.26 e le 16.35 per quattro consegne; una dose spacciata l’11 marzo; tre episodi di spaccio il 13 marzo tra le 17.41 e le 18.11; tre cessioni il 14 marzo, tra le 15.07 e le 15.33, anche se nell’ultima cessione sono state date al cliente tre dosi; sei gli episodi di spaccio il 15 marzo a partire dalle 14.20 per terminare alle 16.49. In questa occasione i due avrebbero ceduto “un quantitativo di sostanza stupefacente tipo hashish pari a due dosi per consumo personale in cambio di 2 euro”.

Ultimo episodio di spaccio il 19 marzo del 2022 alle 15.41, poi erano scattati gli arresti. Tra gli elementi di prova anche i filmati di sorveglianza nei quali si vede l'attività di spaccio.