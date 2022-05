Spaccia hashish a Fontivegge, preso dai Carabinieri: nascondeva la droga negli slip

I Carabinieri della Stazione di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino tunisino di 29 anni, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Lo straniero è stato visto, nelal zona di Fontivegge, cedere una modica quantità di sostanza stupefacente ad un giovane italiano del 1974, a sua volta fermato e segnalato, quale assuntore, alla locale Prefettura.

I militari hanno così fermato il 29enne e dalla perquisizione personale sono saltati fuori circa 53 grammi di hashish, suddivisa in dosi, occultata in un pacchetto di sigarette e all’interno degli slip con 75 euro in banconote di vario taglio.

Condotto in caserma, il giovane è stato trattenuto in arresto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia in attesa della celebrazione del rito direttissimo.