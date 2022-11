Spaccia e poi va al bar in attesa di nuovi clienti, arrestato

Sorpreso a spacciare, 22enne finisce in manette. Nel’ambito delle attività di osservazione e di monitoraggio di via Mario Angeloni e parco della Cupa, note “piazze di spaccio” e abitualmente frequentate da assuntori di sostanze stupefacenti, gli investigatori hanno notato due uomini che si erano scambiati velocemente e reciprocamente qualcosa; dopodiché, uno dei due si allontanava in direzione della linea del Minimetrò.

Gli agenti della squadra mobile, a quel punto, hanno tentato di raggiungere uno dei protagonisti dello scambio che, però, accortosi di essere inseguito dai poliziotti, è scappato facendo perdere le proprie tracce in mezzo alla vegetazione, nei pressi di via Piaggia Colombata.

I poliziotti si sono quindi messi alla ricerca dell’altro ragazzo coinvolto nello scambio che, poco dopo, è stato rintracciato seduto al tavolo di un bar della zona.

Sottoposto a perquisizione, il 22enne è stato trovato in possesso di 10 involucri di cellophane contenenti cocaina e 670 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, il giovane – identificato per un cittadino albanese con precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo è stato quindi arrestato. La sostanza stupefacente e il denaro, invece, sono stati sequestrati.