Droga nascosta nei pennarelli e nella chiave dell'auto, arrestato impiegato di 43 anni

Impiegato con il vizio dello spaccio. I Carabinieri del Radiomobile di Perugia, coadiuvati dal Nucleo cinofili, hanno arrestato un impiegato 43enne, di origine albanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato dopo l’arresto di un connazionale, sempre per il reato di spaccio di droga avvenuto il 6 maggio. Gli investigatori, ripercorrendo il giro di spaccio a ritroso, sono risaliti al 43enne.Al momento dell’arresto è stato trovato in possesso di 5 involucri di cocaina nascosti in tasca. L’abitazione dell’uomo è stata perquisita con l’ausilio dei cani antidroga: altri 15 involucri sono stati trovati nascosti all’interno di alcuni pennarelli e 3 dosi di cocaina nascosti in una chiave di accensione di un’autovettura.Sequestrati anche dei telefoni cellulari utilizzati per gestire l’attività di spaccio.