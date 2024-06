Gira per i negozi del Borgo Bello e spaccia banconote false da 20 euro

Gira per i negozi del Borgo Bello e piazza banconote da 20 euro false. Ha già fregato diversi negozianti, portandosi via merce e resto.

L’allarme è scattato un paio di giorni fa, nella chat dei negozianti del Borgo Bello e poi con il passaparola a voce: occhio che c’è una persona che entra in negozio, acquista oggetti o prodotti per pochi euro e poi paga con una banconota da 20 euro, ma fasulla. Con doppio guadagno: prodotto e resto.

Per i negozianti la sorpresa solo quando vanno in banca a versare l’incasso, scoprendo che la banconota è falsa. Oppure solo quando ad un controllo più accurato si scopre il raggiro.

Tra i commercianti è stata diffusa anche una descrizione del falsario: alto sul metro e 85, 35 anni, capelli corti e ricci, occhiali. Ha fregato diversi negozianti tra corso Cavour e Borgo XX Giugno e non è detto che non si sia spostato in altre zone.