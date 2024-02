Attende i clienti sul pratino del San Francesco, denunciato minorenne trovato con la droga

La Polizia locale di Perugia ha denunciato un minorenne per possesso di droga. Il giovane è stato fermato durante un controllo nell’area di San Francesco al Prato.

Gli agenti dell’Ufficio Sicurezza Urbana hanno nostato il ragazzo che nascondeva un involucro nei pantaloni, invitandolo a consegnare eventuale sostanza in suo possesso, ma questi prendeva tempo rispondendo in maniera evasiva agli operanti.

Condotto presso il Comando è stato sottoposto a perquisizione personale che consentiva di rinvenire, negli slip, un quantitativo di hashish che ne faceva escludere l’uso esclusivamente personale. Circostanze ulteriori quali il possesso di una somma di denaro che non riusciva a giustificare in modo plausibile ed il fatto di essere gravato da precedente per reato contro il patrimonio determinavano la denuncia del minore, studente classe 2007, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La droga è stata sequestrata e il minore è stato affidato ad un familiare incaricato di vigilare sulla sua condotta.