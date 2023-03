Spaccate, in due fermati dopo il colpo alla Coop di Ellera

Ancora una spaccata. Ancora una volta i responsabili individuati nell'arco di poco tempo. E' successo la scorsa notte a Ellera di Corciano, dopo il furto compiuto ai danni del supermercato Coop.

La polizia ha arrestato in flagranza di un uomo di origini tunisine di anni 41 e di un cittadino spagnolo di anni 40, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di furto aggravato, ricettazione e, per il solo cittadino tunisino, di resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, alla luce di una recrudescenza di episodi di furto aggravato ai danni di esercizi commerciali commessi di recente a Perugia, con la citata modalità, è stato attivato un servizio di controllo mirato da parte della squadra mobile,. Intorno alle 22 di ieri, da Ellera è arrivata la segnalazione di una spaccata ai danni del supermercato del quartiere a cavallo tra i comuni di Corciano e Perugia. Nell'immediatezza è stata bloccata un Suzuki Swift, anch'essa rubata e segnalata come ariete utilizzata per altri colpi con la stessa tecnica. lcuni esercizi commerciali.

Nel corso delle attività di controllo, il cittadino spagnolo è stato subito bloccato, mentre il tunisino aveva tentato di scappare, abbandonando nella corsa parte della refurtiva che aveva tra le mani, ma era stato raggiunto e bloccato, nonostante il tentativo di impedire a calci e pugni l'arresto. Il poliziotto ha riportato lesioni guaribili in sette giorni. I riscontri dai filmati delle telecamere di sicurezza hanno poi dato riscontri sulla presunta responsabilità dei due indagati, recuperata merce per 4mila euro. I due sono in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.