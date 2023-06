Spaccata nella notte in piazza IV Novembre, presa di mira la cioccolateria

Spaccata nella notte ai danni del negozio "La Perugia del cioccolato" in piazza IV Novembre. Un tentativo di furto andato male, per i ladri, in quanto la vetrina ha resistito ai colpi.

Il titolare dell'attività, questa mattina, ha affisso un foglio con scritto: "Non ci sono più soldi, se volete c'è il cioccolato, morti di fame".

I ladri potrebbero avere utilizzato contro la vetrina un palo di ferro, una pietra o anche un tombino. Il vetro ha resistito, nonostante la violenza dei colpi.

I malviventi potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza che controllano piazza IV Novembre.