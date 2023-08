Spaccata in un negozio a Madonna Alta, ma al ladro va male: rintracciato e arrestato dalla Polizia.

Gli agenti sono intervenuti, intorno alle 22, presso un esercizio commerciale del quartiere di Madonna Alta dove era scattato l’allarme antifurto. Il proprietario del negozio riferiva di un uomo che, poco prima, era riuscito ad introdursi nel negozio forzando e danneggiando la porta di ingresso.

Grazie alle informazioni fornite dal proprietario e alle immagini del sistema di videosorveglianza, la Polizia si metteva alla ricerca di un uomo e poco dopo intercettava un ivoriano di 25 anni, con precedenti di polizia per i reati di furto, furto aggravato, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo si è subito scagliato contro gli agenti, sputando contro di essi e tentando di aggredirli.

Una volta bloccato e messo in sicurezza i poliziotti hanno approfondito gli accertamenti, verificando che l’uomo, risultato anche gravato da un obbligo di dimora presso il proprio domicilio, era in possesso di una somma di denaro di 60 euro, occultata all’interno della scarpa destra, con ogni probabilità frutto del furto effettuato poco prima. Inoltre, gli agenti della Squadra Volante hanno reperito all’interno del marsupio dell’uomo tre tessere sanitarie appartenenti a tre differenti persone, una tessera bancomat, un permesso di soggiorno e una carta di identità non riferibili a lui e una carta ricaricabile anch’essa non di sua proprietà.

L'uomo è stato arrestato per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per il reato di ricettazione e inottemperanza all’obbligo di dimora.