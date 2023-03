Perugia, nuova spaccata: auto usata come ariete, supermercato assaltato

Nuova spaccata a Perugia. Assalto notturno al supermercato con un'auto usata come ariete. È successo a Sant'Erminio, nella notte tra mercoledì e giovedì. Una donna, dopo aver sentito un forte boato e l'allarme, ha chiamato la polizia. I predoni sono scappati senza riuscire a portare via nulla. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della Polizia Scientifica per i rilievi del caso e la ricerca di immagini utili riprese da sistemi di videosorveglianza. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del tentato furto.