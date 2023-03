Perugia, spaccata in centro storico: sfondata la porta di un ristorante

Spaccata in centro storico nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 marzo. Assaltato un ristorante di corso Cavour. La porta dell'esercizio commerciale è stata sfondata, probabilmente a colpi di pietra.

Secondo quanto si apprende, la vetrina è stata sfondata utilizzando una pietra trovata sul posto, poi gli autori del colpo sono entrati nell'esercizio commerciale per impossessarsi del registratore di cassa. La spaccata risale all'alba di oggi. Intorno alle quattro, secondo i primi accertamenti, in due sono entrati in azione. Arrivati a bordo di uno scooter, in pochi attimi hanno sfondato il vetro, preso la cassa e quindi fuggiti. La ricerca è in corso.