Spaccata nell'auto in sosta in via Canali: due sotto processo per danneggiamento

Due persone sono finite sotto processo per una spaccata ai danni di un’auto in sosta nella zona della stazione di Perugia.

I due imputati, un marocchino di 25 anni difeso dall’avvocato Gaetano Figoli e un tunisino di 32 anni difeso dall’avvocato Vincenzo Bochicchio, sono finiti davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia in quanto accusati “in concorso tra loro” di avere danneggiato un’autovettura “parcheggiata in via Canali a Perugia, all’altezza della sede Inps, e dunque esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, rompendo il vetro anteriore lato passeggero”.

A entrambi viene contestata anche la recidiva. I fatti sono avvenuti il 22 aprile del 2020.