Sono in corso le indagini della Polizia di Stato per risalire agli autori del furto.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della Polizia Scientifica per i rilievi del caso e la ricerca di immagini utili riprese da sistemi di videosorveglianza.

La pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, giunta sul posto, ha potuto accertare solo che l’intruso, dopo aver sfondato la porta a vetri del supermercato, aveva fatto accesso al suo interno, cercando di forzare lo sportello di una cassa, per poi asportare dei cellulari e alcune ricariche telefoniche da una vetrina per poi darsi alla fuga.

Spaccata nella notte in via Cortonese a Perugia ai danni di un negozio di telefonia. Ad accorgersi del furto un cittadino che ha notato un uomo mentre tentava di entrare all’interno dell’esercizio commerciale e chiamato la Polizia.

Perugia, spaccata in via Cortonese: ladro in fuga con cellulari e ricariche