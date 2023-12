Spaccata in auto per rubare borsa e pc, riconosciuto dai filmati di sorveglianza e arrestato

Arrestato dalla Polizia di Stato di Perugia un tunisino di 39 anni per il reato di furto aggravato in concorso. L'uomo è accusato di avere infranto, con l'aiuto di un complice ancora da identificare, il vetro di una autovettura in sosta lungo via Canali, portando via una borsa di marca, un computer, un pen drive e un giubbotto.

Grazie alle riprese delle telecamere di vigilanza e agli accertamenti eseguiti immediatamente dopo la denuncia presentata dal proprietario dell'autovettura, il personale della Squadra Mobile della Questura di Perugia è stato in grado di risalire all'identità di uno dei due autori del furto, appunto il tunisino senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, tentato omicidio e rapina aggravata.

La Procura di Perugia ha chiesto al giudice per le indagini peliminari, vista la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione del reato, l'emissione di provvedimento cautelare. Il gip valutata la condotta dell'indagato "che ha agito in pieno giorno, il che consente di ritenere che lo stesso non abbia alcuna remora a delinquere manifestando un dolo particolarmente intenso, considerato in concreto pericolo di fuga dettalo dalla condizione di estrema precarietà dell'indagato sul territorio, e per il timore di una condanna, che potrebbe spingerlo a rendersi irreperibile" e condividendo il quadro indiziario fornito da questa Procura ha emesso un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

Il 39enne è stato rintracciato e portato nel carcere di Capanne a Perugia.