Spaccata con furto in lavanderia, svuotato di tutto un distributore automatico

Spaccata in via mario Agneloni ai danni del distributore automatico di bevande e snack che si trova all'interno di una lavandera a gettoni.

I ladri hanno scassinato il distributore automatico svuotandolo di denaro e prodotti, lasciando solo danni.

"Massima solidarietà alla signora titolare della lavanderia self di via Mario Angeloni, sabato pomeriggio alle 19:30 ha subito questa spaccata all’interno del suo locale, dalle telecamere ha visto due ragazzi che molto probabilmente frequentano il portico poco distante per bivaccare e altro. Solidarietà anche da parte dall’assessore Merli che si è reso immediatamente disponibile" scrive Lorenzo Brunetti, residente e animatore delle iniziative volte a garantire maggiore sicurezza nel quartiere di Fontivegge.