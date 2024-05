Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta la scena e sono state fornite alle forze dell’ordine che indagano sul furto. Il sistema di protezione con fumogeni è entrato in azione, ma non ha impedito ai ladri di portare vie almeno 80mila euro di macchine fotografiche, telecamere e obiettivi professionali.

Il raid è scattato poco prima delle 5 di mattina quando un’autovettura di grossa cilindrata e peso, ha sfondato la vetrina in retromarcia. I ladri sono entrati nel negozio, hanno riempito diverse sacche di materiale fotografico, per poi fuggire alle grida di un vicino che si è svegliato a causa del boato provocato dalla spaccata.

Un vicino svegliato dal boato ha messo in fuga i ladri

Spaccata nella notte nel negozio di fotografia in via Settevalli, ladri in fuga con 80mila euro di bottino