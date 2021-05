Torna all'auto dopo una passeggiata e trova l'amara sorpresa: vetro rotto e serratura danneggiata

Spaccata per pochi spicci nella zona della ex stalla del Giotti a Foligno oggi alle ore 15.30. "Questo è il regalo che ho trovato dopo una camminata lungo la via. Sono molto arrabbiata e, non tanto per il danno, ma perché questi delinquenti ledono la mia libertà di muovermi senza paura. Inoltre ormai in macchina, non si lasciano più oggetti di valore per cui questi sono solo atti vandalici. Onestamente mi auguro che questi soggetti siano ripagati con la stessa moneta" scrive la sfortunata proprietaria dell'auto e vittima del furto e del danneggiamento.

