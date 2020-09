Vetro rotto dell'auto lasciata nel parcheggio e abitacolo usato come giaciglio e gabinetto: disavventura per un'abbonata

Vetro infranto e abitacolo usato come dormitorio e gabinetto. E' la brutta sopresa trovata da una signora quando è andata a riprendere l'auto in sosta nel parcheggio Sant'Antonio.

La donna, titolare di abbonamento, è andata a prendere la macchina ieri mattina, per andare al lavoro, e ha trovato un finestrino rotto e dall'interno della vettura proveniva un intenso e insopportabile odore.

Segno evidente che qualche sbandato che frequenta la zona (spacciatori, tossicodipendenti o persone senza fissa dimora) hanno rotto il vetro per rubare qualcosa all'interno della vettura oppure per entrare nell'abitacolo e utilizzarlo come giaciglio notturno e come toilette.

La signora non ha potuto fare altro che denunciare il fatto alla società che gestisce il parcheggio e alle forze dell'ordine.