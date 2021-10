Sosta selvaggia in piazza Italia, maxi ingorgo di autobus e vetture

Traffico bloccato in piazza Italia a causa di due autovetture parcheggiate in divieto e di intralcio alla circolazione.

Una Porsche Cayenne parcheggiata sull’isola di traffico, all’interno della quale è vietato sostare per motivi di circolazione o di visuale, e una BMW station wagon in sosta sugli stalli del bus, hanno bloccato un autobus che doveva girare all’angolo di piazza Italia in corrispondenza di palazzo Donini.

Nonostante il richiamo a colpi di clacson dell’autista del bus di linea e le chiamate alla Polizia locale a mezz’ora dall’ingorgo ancora la situazione non si è sbloccata. Anzi, è peggiorata visto che sono sopraggiunti altri 5 autobus che si sono accodati al primo.

Sui social vengono condivise le foto del bus bloccato e tanti commenti: “In questa città non esiste un carro attrezzi?” appare come la domanda più sensata.