Maltrattamenti e violenza sulla ex, Rudy Guede sorvegliato speciale per un anno

Il Tribunale di Roma ha disposto la sorveglianza speciale per Rudy Guede. Il 36enne di origini ivoriane, ha scontato la condanna in via definitiva per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, ma nel dicembre del 2023 è stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento a 500 metri dalla ex compagna, con obbligo di braccialetto elettronico dopo la denuncia della giovane per presunte violenze.

Secondo la denuncia, la giovane avrebbe subito maltrattamenti, violenza e lesioni personali da parte di Guede. Lui ha sempre negato di averle mai fatto del male e di non ricordare alcuno degli episodi di violenza e maltrattamenti di cui la ragazza lo accusa e di averla sempre rispettata durante la relazione e di aver sempre avuto rapporti consenzienti con lei. Avrebbe negato di averle mai provocato lesioni, riconducendole presumibilmente all'attività sportiva che la giovane pratica e per cui più volte sarebbe finita in ospedale.

La sorveglianza speciale impone all'ivoriano di non avvicinarsi né avere alcun tipo di contatti, sia telefonici che via chat che social, con la ex. Deve rincasare entro le 21,30 e non può uscire dalla propria abitazione prima delle 6,30. Inoltre non può allontanarsi da Viterbo senza averlo prima comunicato all'autorità giudiziaria e non può frequentare pregiudicati. Pena l'arresto, che può scattare anche in differita, ossia entro 48 ore dalla violazione di quanto disposto.