Sorpreso a 'rigare' un'auto con le chiavi, minaccia di morte i carabinieri: denunciato un ventenne

Danneggiamento aggravato e minaccia a Pubblico Ufficiale. Per queste due ipotesi di reato è stato denunciato dai carabinieri un giovane 20enne, sorpreso tra le auto nel parcheggio di una nota discoteca di Castiglione del Lago mentre ne danneggiava una con delle chiavi.

L’intervento non è stato semplice perché il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, alla vista dei militari si è ulteriormente agitato e ha iniziato a minacciarli pesantemente, anche di morte. Solo l’intervento di un’altra pattuglia ha permesso di ricondurre la situazione alla calma il ragazzo, accompagnato poi in caserma dove è stato anche visitato dai sanitari del 118. Al termine degli accertamenti, il giovane è scattata infine la denuncia.

Durante i controlli finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla repressione dei reati in genere nei luoghi della 'movida' del Trasimeno i carabinieri della stazione di Castiglione del Lago hanno fermato circa 40 persone e sottoposto a verifiche diversi bar e discoteche. Nel corso del servizio un 19enne sorpreso a consumare 'hashish' nei pressi di un esercizio commerciale è stato segnalato alla Prefettura quale 'assuntore'.