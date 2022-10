Lui aveva l'obbligo di dimora in una comunità terapeutica del nord Italia. Lei non sarebbe dovuta tornare a Perugia prima del 2024. Invece, i carabinieri lo lo hanno sorpresi fermi in auto mentre consumavano droga. All'uomo è stata trovata anche una dose di eroina che gli è valsa una segnalazione in prefettura. Entrambi sono stati denunciati.