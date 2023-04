Sorpreso con un pregiudicato, sferra una gomitata a un carabiniere: rinchiuso in carcere

Il 43enne era in affidamento in prova al servizio sociale dal 2021 per reati di rapina aggravata, tentata estorsione, sequestro di persona, violazione legge armi, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, falsità, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, concorso in furto aggravato ed estorsione aggravata