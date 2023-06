Beccato dalla Polizia locale con la droga in tasca: sanzionato un 30enne

Un ecuadoriano di 31 anni è stato fermato e sanzionato per possesso di droga dalla Polizia locale del Comune di Perugia nel corso dei controlli a Fontivegge in collaborazione con la Polizia di Stato.

Il monitoraggio ha visto l’impiego delle Volanti, coadiuvate degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche, della Polizia ferroviaria e della Polizia locale di Perugia che effettuato un assiduo controllo, anche con pattugliamenti appiedati, in diverse zone, tra cui via Campo di Marte, via Canali, via del Macello, piazza Vittorio Veneto e piazza del Bacio. Nell’ambito del servizio sono state identificate 223 persone.

Sono stati effettuati anche dei controlli finalizzati a verificare il rispetto dell’ordinanza sindacale che limita la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine ed al divieto di detenzione, ai fini del consumo, di bevande alcoliche, senza riscontrare violazioni.

Importanti anche i controlli di polizia amministrativa con verifiche su 7 attività commerciali e negozi etnici, finalizzate a monitorare il rispetto delle norme previste dal testo unico di pubblica sicurezza.

Effettuati 6 posti di controllo con l’ispezione di 92 veicoli.