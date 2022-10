Sorpreso con 10 grammi di cocaina insieme a un cliente, denunciato

Un perugino di 40 anni, con precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina, pronta per lo spaccio.

I carabinieri di Castel del Piano hanno notato il 40enne in compagnia di un 34enne originario di Umbertide.

Quest’ultimo, a seguito di perquisizione, è stato a sua volta trovato in possesso di una dose di cocaina, verosimilmente cedutagli poco prima dal 40enne. I carabinieri arabinieri hanno così proceduto a perquisire anche l’abitazione di quest’ultimo dove sono stati rinvenuti bilancini di precisione e altro materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

Il perugino è stato denunciato per detenzione di stupefacente ai fini dello spaccio mentre il 34enne è stato segnalato alla Prefettura di Perugia per aver detenuto una modica quantità di cocaina per uso personale.