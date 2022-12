Sorpreso a rubare al supermercato, scappa per le vie del quartiere: preso

Alla cassa si è presentato con una bottiglia di alcolici, ha pagato e se ne è andato. Dietro di lui, a distanza, un addetto del supermercato che lo aveva visto chiaramente infilarsi altri prodotti sotto la giacca.

Quando l'addetto ha provato a chiedergli conto della spesa portata via senza pagare, è scappato. È successo in un supermercato di San Sisto. Il ladro è stato intercettato dalla polizia in via Pergolesi poco dopo la richiesta di intervento. Il fermato, marocchino di 38 anni con precedenti, senza fissa dimora e già raggiunto da un provvedimento di allontanamento del questore, è stato denunciato. L'ufficio immigrazione sta conducendo accertamenti sulla sua permanenza in Italia.