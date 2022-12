Sorpresi in un appartamento disabitato, denunciati

Gli agenti della questura sono intervenuti presso un appartamento in via XX Settembre dove un inquilino del palazzo aveva segnalato alcuni movimenti sospetti.

Ai poliziotti spiegato di aver notato un uomo uscire dall’appartamento vicino, il cui proprietario era deceduto lo scorso mese di marzo.

Gli agenti hanno quindi fatto accesso all’interno dell’abitazione dove hanno constatato evidenti segni di bivacco e la presenza di due uomini – poi identificati come un cittadino marocchino di 35 anno e un cittadino tunisino di 40, entrambi gravati da numerosi precedenti di polizia – intenti a dormire su alcuni giacigli di fortuna. Il 35enne è risultato gravato da un foglio di via obbligatorio dal Comune di Perugia, della durata di 3 anni, emesso dal questore lo scorso mese di agosto. Il 40enne, invece, è risultato in possesso di un permesso di soggiorno, scaduto nel 2019.

Terminati i controlli, entrambi i cittadini stranieri sono stati denunciati per il reato di invasione di terreni o edifici. Il cittadino tunisino, inoltre, è stato deferito per inottemperanza al provvedimento del Questore.

Ultimate le attività di rito, il 40enne è stato invitato a presentarsi presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza “Prenestino” per le verifiche attinenti alla sua posizione sul territorio nazionale.