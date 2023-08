Sorpresi a bere birra in bottiglie di vetro a Fontivegge, multati

Ancora controlli a Fontivegge. Polizia e polizia locale hanno proceduto a presidiare il quartiere con pattugliamenti anche a piedi in diverse zone, tra cui via Campo di Marte, via Canali, via del Macello, piazza Vittorio Veneto, via Mario Angeloni e Piazza del Bacio.

Nell’ambito del servizio svolto nell’arco delle 24 ore sono state identificate 103 persone, effettuati 11 posti di controllo ed effettuato accertamenti a 84 veicoli.

Nell’occasione, durante la notte, hanno controllato un gambiano di 26 anni e un ivoriano di 25, sorpresi a bere alcolici in vetro fuori dall’orario consentito dall’ordinanza sindacale. Per questo sono stati multati.

Ulteriori importanti controlli di polizia amministrativa sono stati condotti su 5 attività commerciali del quartiere, per verificare il rispetto delle norme previste dal Tulps.