Volevano fare la spesa senza pagare: scoperte a rubare tra gli scaffali del supermercato, denunciate

Una scatola nel carrello, un barattolo nella borsa. Una spesa "creativa" quella che due donne stavano facendo in un supermercato di via Rosselletti.

L'addetta alla sicurezza le aveva notate tra gli scaffali. Movimenti sospetti che la dipendente del market ha tenuto sotto controllo a distanza. Poi, quando le due si sono avvinate alla cassa, ha chiesto l'intervento della polizia.

Le clienti "particolari", secondo quanto riferito dalla questura, avrebbero cercato di eludere l'antitaccheggio, provando a far passare la merce nascosta nelle borse con quella del carrello, normalmente pagata. Bloccate e poi controllate dagli agenti, sono state trovate in possesso di alcuni prodotti. Per questo sono state denunciate per furto in concorso.