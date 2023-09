Sopresi in un'auto sotto sequestro: padre multato, figlio denunciato per aver aggredito gli agenti di polizia

Mentre erano impegnati negli servizi di controllo del territorio, gli agenti hanno notato, in via Guerra un veicolo sospetto; hanno quindi deciso di fermarlo per sottoporlo a un controllo più approfondito.,

Dopo aver identificato il conducente, un cittadino ecuadoriano di 44 anni - i poliziotti hanno constatato che il veicolo risultava sotto sequestro in quanto il conducente era già stato fermato e sanzionato per mancanza della prevista copertura assicurativa.

Durante il controllo, il figlio del conducente di 20 anni ha iniziato a tenere una condotta ostile e aggressiva, rifiutando di fornire le proprie generalità.

Nonostante i ripetuti tentativi di riportarlo alla calma, il 20enne ha continuato con il proprio atteggiamento aggressivo, arrivando persino ad insultare e a spintonare i poliziotti.

Dopo averlo contenuto in sicurezza con gli strumenti in dotazione, gli agenti lo hanno accompagnato in questura dove è stato fatto visitare dai sanitari del 118, nel frattempo intervenuti.

Anche negli uffici di Polizia, il ragazzo ha continuato a tenere una condotta minacciosa e aggressiva.

Per questi motivi, è stato di resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Il genitore, invece, è stato multato ai sensi degli articoli 213 e 193 del Codice della Strada per guida con veicolo sottoposto a sequestro e privo di assicurazione; nei suoi confronti, inoltre, è scattato il ritiro della patente e della carta di circolazione. Il veicolo, invece, è stato sequestrato ai fini della confisca e affidato in custodia ad una ditta autorizzata.