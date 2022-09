Principio incendio allo stabilimento Cucinelli di Solomeo: nessun ferito, evacuati i locali a causa del fumo

Principio di incendio nello stabilimento di Cucinelli a Solomeo. Il reparto interessato è quella della contabilità e direzione. Due squadre della centrale Perugia e una proveniente da Cavour hanno operato per mettere in sicurezza lo stabile dopo il principio di incendio che si è sviluppato su una passerella per cavi elettrici posta nei pressi del reparto progettazione e disegni. L'incendio si è spento quasi subito ma il fumo si è propagato in fretta in tutto il reparto, i dipendenti hanno abbandonato immediatamente lo stabile. Al momento i Vigili del Fuoco stanno verificando la parte dell'impianto che è stata coinvolta ed evacuando il fumo dai locali. Nessuna persona coinvolta.