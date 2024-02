IN BREVE Solfagnano Parlesca, incendio in un appartamento: intossicata una persona

Non destano preoccupazioni, dopo una fase di osservazioni sanitaria, le condizioni di salute della persona rimasta intossicata dai fumi della combustione derivanti dall'incendio di un appartamento in una palazzina di Solfagnano Parlesca. L'allarme era scattato intorno alle 14,45 di oggi quando sono state inviate due squadre dei Vigili del Fuoco di Perugia che hanno spento velocemente le fiamme salvando gran parte della struttura abitativa. Le cause sono ancora al vaglio dei tecnici che hanno effettuato diverse ispezioni.