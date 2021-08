Fanno spendere al Comune soldi non dovuti per la gestione dei campi da calcio: condannati

Due dipendenti comunali sono stati condannati dalla Corte dei conti per aver fatto spendere al Comune di Bettona soldi non dovuti per la gestione dei campi da calcio. I dipendenti accusati dalla Procura contabile di aver violato il Testo unico degli enti locali e di aver arrecato un danno all’erario erano 5, difesi dagli avvocati Alessandro Formica, Corrado De Fazio, Giuseppe Caforio, Fabrizio Gareggia e Alfredo Brizioli, ma per i giudici contabili solo due sarebbero responsabili del danno.

La Procura regionale ha citato i i dipendenti del Comune di Bettona “per sentirli condannare, in via principale, al pagamento di € 197.640,00 (in via solidale) e, in via subordinata, rispettivamente di € 69.174,00 ciascuno ..., € 19.764,00 ciascuno ..., oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio”.

Ai cinque era contestato l’affido dell’appalto “di gestione di alcuni impianti comunali (con ingenti oneri economici a carico del Comune e non deliberati dall’Amministrazione) in luogo della concessione deliberata dal Consiglio comunale (che non avrebbe determinato esborsi economici per l’ente locale)”.

Per la Procura il bando di gara e il capitolato sono stati del tutto difformi dalle deliberazioni consiliari, non sono stati pubblicati all’Albo comunale e hanno poi avuto ad oggetto anche un impianto diverso. Tra le contestazioni anche “l’omessa adozione degli atti di riesame doveroso (annullamento d’ufficio), con conseguenziale restituzione dei beni demaniali occupati dal gestore privato, nonostante le numerose contestazioni mosse dall’organo consiliare agli Uffici tecnici, anche in virtù di un parere legale sollecitato a un avvocato amministrativista”.

Uno dei convenuti ha dimostrato di aver assunto le “funzioni di responsabile dell’area tecnica a procedura ad evidenza pubblica conclusa”. La stessa cosa è stata evidenziata dal responsabile dell’ufficio tecnico, sottolineando la “totale estraneità alla vicenda contenziosa in questione”. Un terzo funzionario ha ricordato di aver disposto i pagamenti “tenendo conto di un parere legale appositamente sollecitato”.

Per i giudici contabili l’azione della Procura regionale “è parzialmente fondata” in quanto la determina in questione “ha violato” la delibera consiliare che autorizzava la concessione, così come riconosciuto anche dal Tribunale amministrativo regionale che ha girato il fascicolo alla Corte dei conti. Dalla documentazione risulta “una manifesta illegittimità che si risolve, dal punto di vista dell’illecito contabile, in grave colpa imputabile ai funzionari pubblici che hanno adottato la determinazione in questione”.

Da qui il riconoscimento di un “pregiudizio economico risarcibile” imputato ai due funzionari di 25.000 euro a testa da pagare a favore del Comune di Bettona.