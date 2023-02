Girano per Perugia e Corciano e spendono soldi falsi: in due sotto processo

Girano per Perugia e Corciano con centinaia di euro falsi, in due sotto processo per falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

I due africani, difesi dall’avvocato Luisa Manini, sono accusati di avere, in concorso con altre persone non identificate, contraffatto “numerose banconote da 100 e da 50 euro che poi spendevano in diverse occasioni” anche attraverso altre persone.

La Procura di Perugia contesta il possesso di 83 banconote da 100 euro e 18 banconote da 50 euro, tutte con lo stesso numero di serie e provenienti dai pacchi consegnati a casa di un italiano (giudicato separatamente).

I due risultano irreperibili e il processo, con la riforma Cartabia, si avvia alla conclusione con sentenza di non doversi procedere.