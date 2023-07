Risponde ad un sms-trappola e si ritrova con il conto corrente svuotato: pirata informatico sotto processo

Squilla il cellulare. È un sms della banca: “Abbiamo registrato un accesso abusivo nel suo conto corrente, invii i suoi codici di accesso a questo numero per un controllo dalla sede centrale”.

Lo sprovveduto correntista risponde al messaggio e si ritrova con 10mila euro in meno nel conto corrente, ma chi ha mandato il messaggio finisce sotto processo con l’accusa di frode informatica.

L’imputato, un 46enne difeso dall’avvocato Elena Torresi, è accusato di avere “mediante il raggiro consistito nell’inviare un sms fittiziamente dal servizio antifrode della banca”, indotto “in errore il titolare del conto corrente in ordine all’esistenza di un tentativo di intrusione informatica determinante il trasferimento della somma di 10mila euro, così da ottenere che il correntista gli comunicasse i codici riservati per effettuare l’accreditamento della predetta somma su un altro conto corrente”. Conto che sarebbe riferibile proprio all’imputato che sarebbe intervenuto “senza diritto, in forza dei codici fraudolentemente comunicatigli, sul sistema informatico della banca della vittima, procurandosi in tal modo l’ingiusto profitto pari al suddetto importo con danno della vittima”.

L’episodio è avvenuto a Bastia Umbra il 16 aprile del 2020. La vittima si è costituita parte civile tramite l’avvocato Gianfranco Angeli.