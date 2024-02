Fontivegge, spacciatori esponevano la droga sui muretti e confezionavano dosi davanti al cliente in attesa: 9 misure cautelari

Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 9 persone di nazionalità tunisina di età compresa tra i 32 e i 54 anni, accusati a vario titolo e in concorso con altri 12 soggetti, allo stato indagati, per i reati di detenzione e spaccio di hashish, eroina e cocaina.

Il provvedimento cautelare ha disposto nei confronti di sei indagati la custodia in carcere per un periodo che varia da 1 anno a tre mesi tenuto conto della gravità delle singole condotte; per gli altri tre, invece, è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un periodo che varia da due anni a sei mesi in base alla gravità delle singole condotte contestate.

L'operazione ha interessato la zona di Fontivegge e, nello specifico, piazza Vassalli e relative pertinenze ed è stata condotta dalla Squadra Mobile di Perugia con il supporto del Reparti Prevenzione Crimine Umbria-Marche e delle unità cinofile antidroga della Polizia di Stato.

Le indagini, avviate nel giugno dello scorso anno, si sono sviluppate attraverso appostamenti e pedinamenti, monitoraggio con le telecamere di sorveglianza e l'utilizzo di fotocamere, documentanto circa 800 episodi di spaccio e l'esistenza di un vero e proprio mercato, con i soggetti che esponevano sui muretti le varie sostanze in vendita, pesando e confezionando le dosi in loco alla presenza dell'assuntore.

Tra i fermati quelli che sono ritenuti i coordinatori e i fornitori dei vari gruppi di spacciatori operanti nella zona, i quali avevano attivato una serie di "vedette" a supporto e a difesa della piazza che, tramite il monitoraggio degli accessi, oltre ad assicurare la prosecuzione dell'attività delittuosa senza soluzione di continuità, avevano il compito di allertare gli spacciatori in caso di arrivo delle forze dell'ordine.

Contestualmente agli arresti, sono state eseguite perquisizioni domiciliari che hanno consentito di rinvenire e sequestrare presso le abitazioni degli indagati numerosi supporti informatici che saranno oggetto di successivi accertamenti.

Dei nove soggetti destinatari della misura cautelare tre sono attualmente irreperibili sul territorio nazionale per i quali sono state attivate ricerche anche in ambito internazionale.