Ponte Felcino, slot machine abbandonata lungo le sponde del Tevere

Discarica a cielo aperto sulle sponde del Tevere a Ponte Felcino. Una lettrice segnala, dopo aver fatto la stessa cosa all’Arpa, la scoperta fatta un paio di ore fa, nei pressi del percorso fluviale dietro il campo sportivo: uno grosso oggetto metallico sulla sponda del fiume: una slot machine.

“Sono allibita e schifata dai comportamenti di certa gente, e preoccupata per il potenziale inquinante dell’oggetto – scrive la lettrice - Ebbene sì, sul Tevere ci sono anche slot machine abbandonate. Spero che le istituzioni siano spinte a prendere provvedimenti quanti prima”.

Sull'apparecchio dovrebbero esserci numeri di matricola e codici ministeriali, non dovrebbe essere quindi difficile risalire al gestore e in quale locale era stata installata l'apparecchiatura. A meno che non si tratti di una slot rubata.