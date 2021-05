Terremoto a Gubbio, tre scosse tra ieri sera e stamattina: tanta paura, ma nessun danno

Scosse chiaramente avvertite dalla popolazione che è scesa in strada

Scosse di terremoto si susseguono da ieri sera nella zona di Gubbio. La prima scossa ieri alle 22.22 con epicentro registrato a circa 1 chilometro da Gubbio e con una profondità di 7 chilometri e una magnitudo di 2.8.

Stamattina due le scosse, in rapida sequenza. La prima alle 9.56 con una magnitudo 4 secondo l'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia. La seconda alle 10.07 di magnitudo tra 2.9 e 3.4.

Non si segnalano danni a persone o cose, ma tante persone si sono riversate in strada per la paura.