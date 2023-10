Sopporta in silenzio anni di maltrattamenti per il bene dei figli: condannato ex marito violento

“Signora, ma perché non ha mai denunciato le violenze di suo marito? Qualcuno potrebbe obiettare che non erano veri i maltrattamenti”.

“Ho sopportato in silenzio per la tranquillità dei miei figli”.

Per i giudici della Corte d’appello “il subire in silenzio per lungo tempo una condotta maltrattante non contraddice la realtà dei maltrattamenti” costituisce proprio “un dato tipico e ricorrente in cui la vittima donna si rende disponibile a sopportare ogni sorta di vessazioni in ambito familiare sino ad arrivare ad un punto di rottura, sia perché soggiogata dal soggetto maltrattante da una prolungata costanza di prevaricazioni, sia perché cerca di preservare un simulacro di tranquillità familiare quantomeno per il bene dei figli”.

Ne consegue che la condanna per maltrattamenti del coniuge va confermata.