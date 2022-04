Signora scippata mentre va a fare la spesa, rapinatore sotto processo

Rapinata della borsa mentre andava a fare la spesa. Lo scippatore viene rintracciato e processato.

L’uomo, difeso dall’avvocato Concetta Colleoni, avrebbe scippato la donna il 4 aprile del 2019.

La vittima era uscita di casa, con la borsa a tracolla, con dentro il portafoglio, i documenti e altri effetti personali.

L’imputato l’avrebbe seguita e approfittando di un momento in cui non c’erano persone per strada, l’avrebbe aggredita, strappandole la borsa e fuggendo. La signora era caduta a terra, riportando ferite e contusioni.

Era stata soccorsa da alcuni passanti che poi avevano fornito la descrizione dello scippatore alle forze dell’ordine.

Tutti testimoni del crimine avvenuto e chiamati a raccontare i fatti al giudice nel corso dell’udienza odierna.