Trova un portafogli con quasi 2mila euro: lo restituisce per la gioia di un pensionato

Ha trovato un portafogli con quasi duemila euro, oltre che alcuni documenti importanti. Non ci ha pensato due volte e si è immediatamente recato dai Carabinieri per consegnare il tutto e rintracciare il legittimo proprietario. Il fatto è accaduto a Sigillo. Il bel gesto è opera di una persona originaria del Brasile ma da anni nella piccola località sotto il Monte Cucco. Il proprietario del portafogli era un pensionato che ormai era convinto che non avrebbe mai ritrovato quella somma, frutto dei suoi risparmi.

Un fatto analogo è accaduto, sempre a Foligno, nel mese di agosto quando in cittadino di origine albanese ha rinvenuto un portafoglio con dentro 500,00 euro e documenti vari, anch’egli lo ha restituito. Si tratta di un turista di passaggio che si stava recando proprio a sporgere denuncia dismarrimento. “Durante il periodo di lockdown – si legge in una nota dell’amministrazione comunale -, la comunità stranieri ha dato esempio di rispetto delle regole e perfetta integrazione nel tessuto sociale”.