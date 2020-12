Sigillo, buoni spesa per oltre 8mila euro: "Iniziativa rivolta ad aiutare i cittadini in difficoltà”

Sono 23 le domande pervenute al Comune di Sigillo per i buoni spesa e sono state tutte accettate per un importo complessivo di 8.625 euro. L’elenco degli esercenti aderenti è pubblicato sul sito www.comune.sigillo.pg.it. I Buoni Spesa potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità (prodotti per l’igiene della persona e della casa, prodotti per l’infanzia ecc.), con esclusione di articoli quali alcolici, super alcolici, tabacchi.

“E’ un’iniziativa rivolta ad aiutare i cittadini in difficoltà - hanno dichiarato il Sindaco Giampiero Fugnanesi e il vicesindaco Annalisa Paffi -. In tempi rapidi, mediante l’attività svolta dagli uffici e dai funzionari incaricati, sono state vagliate tutte le domande arrivate e con la collaborazione del gruppo protezione civile Monte Cucco per la distribuzione già da questo fine settimana potranno essere utilizzati. Abbiamo voluto fortemente essere vicino alle famiglie bisognose in questo difficile anno, che ha acuito difficoltà economiche e sociali. È un segnale di speranza a ridosso delle festività natalizie che speriamo possa alleviare preoccupazioni e timori per chi ha più necessità tra i nostri concittadini".