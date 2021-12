Prova a nascondere la cocaina nella bocca ma non inganna i carabinieri: arrestato un 24enne

Un 24enne è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato fermato con la sua auto dai carabinieri e trovato in possesso di tre grammi di cocaina divisi in dosi che secondo i militari avrebbe cercato di nascondere nella bocca.

È successo a Tuoro sul Trasimeno, dove nella serata di martedì (21 dicembre) i militari della del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città della Pieve, nel corso di una più ampia attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno fermato un'auto "sospetta" e sottoposto a perquisizione il conducente e il veicolo. Dopo un primo esito negativo, i carabinieri hanno approfondito la perquisizione e hanno constatato che il ragazzo avrebbe cercato di nascondere lo stupefacente all’interno della propria cavità orale.

D’intesa con l’autorità giudiziaria il giovane è stato così arrestato in flagranza e ristretto in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.