Sorpreso dalla Polizia a dormire in un parcheggio, tenta invano la fuga nel bosco: in carcere un 32enne ricercato

Una brutta sorpresa al risveglio per un 32enne tunisino sorpreso dagli agenti della squadra Volante di Perugia a dormire nascosto dietro a una macchina nei pressi delle casse automatiche del parcheggio Sant'Antonio. Alla vista dei poliziotti, intervenuti su disposizione della sala operativa della questura, l'uomo si è dato immediatamente alla fuga, danneggiando la sbarra di uscita del parcheggio e dimostrando un'abilità fuori dal comune nello scavalcare le recinzioni.

Guadagnata la strada, il fuggitivo si è diretto verso il bosco sottostante e ha cercato così di far perdere le proprie tracce tra la vegetazione. Gli agenti però, intrapreso l’inseguimento, sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo prima, poi ad identificarlo nonostante fosse privo di documenti di identità. Senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in merito a sostanze stupefacenti, il 32enne è stato inoltre trovato in possesso di una candela di accensione motore, oggetto spesso utilizzato dai criminali per infrangere i vetri.

Ad un più approfondito controllo infine è risultato a suo carico un ordine di custodia cautelare per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con il quale risultava revocato l’obbligo di firma e in sostituzione si disponeva la misura cautelare in carcere. Messo al corrente il pubblico ministero di turno, gli agenti lo hanno così condotto presso il carcere di Capanne.