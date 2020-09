Perugia, Romizi accoglie il nuovo comandante della Legione Carabinieri Umbria: "Benvenuto"

"Benvenuto a Perugia". Così il sindaco Andrea Romizi ha accolto nel pomeriggio di oggi (martedì 22 settembre) a Palazzo dei Priori il nuovo comandante della Legione Carabinieri Umbria, il generale di brigata Antonio Bandiera che lo scorso 15 settembre ha preso il posto del generale di brigata Massimiliano della Gala.

“Con grande piacere - ha detto il primo cittadino - accogliamo in città il nuovo comandante, onorati dalla storia che lo contraddistingue. Non possiamo che augurargli una proficua permanenza a Perugia e, come amministrazione, garantire la nostra piena disponibilità a lavorare insieme e in sinergia”.

Parole apprezzate dal comandante: “Ringrazio il sindaco per l’accoglienza e per la vicinanza che ha sempre dimostrato nei confronti dell’Arma - ha detto Bandiera, sottolineando il bellissimo impatto avuto al suo arrivo a Perugia -. Sono certo che proseguirà lo spirito di collaborazione e armonia tra le due istituzioni per il benessere della cittadinanza”.