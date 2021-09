Perugia, cerca invano di eludere un controllo di polizia: in prigione un 39enne ricercato

Si sono spalancate le porte del carcere di Capanne per un 39enne tunisino, identificato dalla Polizia durante un servizio di controllo del territorio disposto dalla Questura del capoluogo, che negli ultimi giorni ha intensificato l'attività della pattuglie soprattutto nella zona di Fontivegge.

Alla vista delle forze dell'ordine l'uomo ha assunto un atteggiamento vago ed evasivo insospettendo così gli agenti che hanno dunque proceduto alla sua identificazione, scoprendo che si trattatava di un soggetto con numerosi precedenti di Polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio e carico del quale pendeva una nota di rintraccio al fine di eseguire un ordine di carcerazione. La prigione finora evitata si è così materializzata per il 39enne che è stato condotto a Capanne e sconterà in cella la pena detentiva di oltre un anno e mezzo.