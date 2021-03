Ladra bloccata da un uomo fuori dal supermercato: arriva la polizia e scatta la denuncia

Un bottino del valore di circa 40 euro è costato una denuncia per furto aggravato a una 38enne moldava, in regola col permesso di soggiorno e senza precedenti. Il fatto è successo in un supermercato nella frazione perugina di Ponte Felcino, dove alcuni poliziotti del reparto Volanti sono stati inviati dalla sala operativa della Questura di Perugia che aveva ricevuto una richiesta di intervento.

Giunti sul posto gli agenti hanno trovato un uomo che richiamava la loro attenzione, senza scostarsi dall'auto della donna per impedirle di allontanarsi. Una volta identificata la sospettata, è scattata la perquisizione della vettura da parte dei poliziotti che hanno trovato, nascosto all'interno dell'abitacolo, lo zaino descritto poco prima dall’addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale. All'interno c'era la merce rubata al supermercato ed è così scattata la denuncia.