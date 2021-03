Ladra seriale specializzata in cosmetici e attiva in tutta Italia arrestata a Perugia

L'ultimo colpo effettuato in un supermercato di Olmo non è andato bene alla 28enne, che ha tentato inutilmente la fuga

Una ladra seriale specializzata in cosmetici, attiva in tutta Italia, è stata arrestata a Perugia dalla Polizia. Non è andato infatti a buon fine l'ultimo colpo, effettuato in un supermercato di Olmo dove la donna, una cittadina rumena classe 1993, ha tentato la fuga dopo essere stata sorpresa a rubare dal personale del negozio. Arrivati sul posto, gli agenti del Reparto Volanti hanno trovato nella borsa della 28enne una trentina di confezioni di prodotti per la cosmesi, rubate dagli scaffali poco prima, per un valore di circa 300 euro.

La merce, ancora perfettamente integra, è stata così riconsegnata al direttore del supermercato mentre la donna, risultata pregiudicata per reati contro il patrimonio e già nota alle forze dell'ordine per la serialità della sua azione e la sua 'specializzazione' in furti di prodotti cosmetici in tutta Italia, è stata arrestata con l'accusa di furto aggravato. Nel rito direttissimo di questa mattina poi è stato convalidato l’arresto e la donna è stata condannata con rito abbreviato alla misura cautelare del divieto di dimora in Umbria.